Страны ЕС обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ

Франция, Германия и Великобритания назвали ответственным за атаки на саудовскую нефтяную компанию Saudi Aramco.

Главы Франции, Германии и Великобритании назвали Иран ответственным за атаки на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам встречи на полях 74-й сессии Генеральном Ассамблеи ООН.

Совместное заявление опубликовали по результатам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Нам ясно, что ответственность за эту атаку несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет", - говорится в тексте заявления.

Лидеры трех стран также отметили, что поддерживают текущие расследования, в ходе которых должны быть установлены все детали происшедшего.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Однако уже вечером 17 сентября "черное золото" начало резко дешеветь.

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