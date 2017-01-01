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Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН

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Американский лидер высмеял школьницу-подростка Грету Тунберг, которая выступила против мировых лидеров.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

В понедельник, 24 сентября, он опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, написав: "Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть".

 
Как сообщает Politico, Трамп недолго пробыл на климатическом саммите - он покинул его через 14 минут после прибытия. Он неоднократно скептически высказывался по поводу влияния человека на изменение климата, а его администрация не придает этому вопросу большого значения.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

 

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Теги: климат, скандал, Трамп, школьник, Дональд Трамп, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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