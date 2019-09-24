Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН
Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.
Читай также: Протесты экоактивистов заблокировали движение в Вашингтоне
В понедельник, 24 сентября, он опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, написав: “Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть“.
She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
Читай также: По всему миру проходит глобальная климатическая забастовка
Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила “разнос“ мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram