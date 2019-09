Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН

Президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

В понедельник, 24 сентября, он опубликовал в Twitter видео выступления шведской школьницы на климатическом саммите ООН, написав: “Она выглядит как очень счастливая молодая девушка, которая надеется на светлое и прекрасное будущее. Так приятно видеть“.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO