ФБР задержало военного, планировавшего воевать в Украине

Мужчина планировал взорвать крупное американское СМИ, публиковал в соцсетях инструкции по производству взрывчатки и хотел присоединиться к ультраправым в Украине.

Военнослужащий США планировал напасть на крупную американскую новостную сеть, делился в интернете подробными инструкциями о том, как производить взрывчатку, и предположил, что потенциальной целью может быть кандидат в президенты от Демократической партии. Его задержало ФБР, сообщает The New York Times во вторник, 24 сентября.

Военный также высказывал желание поехать в Украину, чтобы сражаться на стороне крайне правой группировки.

Задержанный - военнослужащий Джарретт Уильям Смит, назначенный в Первую пехотную дивизию в Форт-Райли, штат Канзас. 24-летний Смит был арестован в прошлые выходные, в понедельник ему предъявили обвинение. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Прежде чем поступить на службу в армию, Смит выразил желание воевать в Украине на стороне крайне правой группировки. По словам ФБР, об этом свидетельствует его переписка в социальных сетях с другим человеком, который ездил в Украину.

"Если я не смогу найти место в Украине к октябрю, я пойду в армию. Сражаться - это то, что я хочу делать", - написал он в июне 2016 года. Он вступил в армию в следующем году.

В последние месяцы Смит делился в социальных сетях конкретными инструкциями о том, как сделать бомбу, сообщили правоохранители. По их словам, в августе он обсуждал план по организации нападения на территории Соединенных Штатов и заявил, что ищет других "радикалов".

Кроме того, однажды он предложил напасть на штаб-квартиру неназванного "крупного новостного канала" с помощью машины, полной взрывчатых веществ. Смит также упомянул представителя Демократической партии США Бета О'Рурка в одном из разговоров.

Так, когда информатор ФБР спросил Смита, есть ли в Техасе кто-то, кто заслуживает "пожара, разрушения и смерти", тот ответил: "кроме Бета?".

"Я знаю не так уж много людей, смерть которых могла бы настолько изменить ситуацию", - написал он.

По словам представителей ФБР, Смит признал, что регулярно давал инструкции о том, как создавать взрывчатые вещества в онлайн-чатах, даже когда другие говорили, что планируют использовать эту информацию для нанесения вреда людям. Позже он заявил, что сделал так, чтобы вызвать "хаос".

Напомним, что ранее участники ультраправых движений напали на активистов анархистской организации Черный стяг во Львове и нанесли тяжелые ножевые травмы.

Такде сообщалось, что во Франции задержали группу ультраправых, планировавших атаки на евреев. Пять человек планировали несколько нападений, жертвами которых должны были стать евреи и мусульмане. Среди задержанных - 15-летний подросток и помощник полицейского.

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