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Верховный суд Британии признал незаконной приостановку работы парламента

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Решение премьер-министра Джонсона о приостановке работы парламента лишено юридической силы, решили судьи.
Джонсон потерпел очередное поражение на посту премьера
Джонсон потерпел очередное поражение на посту премьера
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Верховный суд Великобритании вынес решение по приостановке работы парламента страны, признав решение премьер-министра Бориса Джонсона незаконным. Об этом объявила во вторник, 24 сентября, председатель Верховного суда Бренда Хейл, сообщает ТАСС.

"Решение было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судьей Верховного суда.

Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.

Напомним, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

 

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Теги: Британия, суд, парламент, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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