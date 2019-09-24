Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФРГ выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - СМИ

Комментариев: 2
Немецкие депутаты обвиняют собственное правительство в лицемерии по отношению к украино-российскому конфликту.
ФРГ выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами
ФРГ выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами
depositphotos.com

Читай также: Макрон рассказал о нормандской встрече

Германия ставит визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта. Об этом пишет немецкое издание “Bild“ со ссылкой на депутата Свободной демократической партии Ренату Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Как указано в статье, Рената Альт сделала официальный запрос к федеральному правительству, в ответе на который говорится, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти начали раздавать жителям оккупированных районов Донбасса с апреля этого года.

Читай также: Лавров дважды за сутки обсуждал с главой МИД ФРГ “формулу Штайнмайера“

За этот период ФРГ выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Но сколько из них были жителями ОРДЛО, неизвестно.

При этом в ответе на депутатский запрос федеральное правительство официально раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей. Рената Альт возмутилась подобным лицемерием своего правительства:

Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел произносят речи в поддержку украинского правительства. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине, – заявила она.

Напомним, Зеленский заявил, что хочет выйти с “нормандской встречи“ со сроками прекращения войны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ФРГ, паспорт РФ, ОРДЛО, виза
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
WTF2_сосет_хyй    24.09.2019, 14:44
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
а че нищеброды какластанские так борзо вдруг вонять начали? гавнецо во рту жмет? у вас там марш дырявых 100пудово где-то идет, догоняйте своих!))))
Кайдаш    24.09.2019, 14:40
Оценка:  -1
Кайдаш
с апреля этого года ... За этот период ФРГ выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов - по примеру дедов на Берлин ломанулись? Сосисок баварских из настоящего мяса пожрать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь