ФРГ выдает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами - СМИ

Немецкие депутаты обвиняют собственное правительство в лицемерии по отношению к украино-российскому конфликту.

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Германия ставит визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта. Об этом пишет немецкое издание “Bild“ со ссылкой на депутата Свободной демократической партии Ренату Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Как указано в статье, Рената Альт сделала официальный запрос к федеральному правительству, в ответе на который говорится, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти начали раздавать жителям оккупированных районов Донбасса с апреля этого года.

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За этот период ФРГ выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Но сколько из них были жителями ОРДЛО, неизвестно.

При этом в ответе на депутатский запрос федеральное правительство официально раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей. Рената Альт возмутилась подобным лицемерием своего правительства:

Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел произносят речи в поддержку украинского правительства. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины! Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установлению мира в Украине, – заявила она.

Напомним, Зеленский заявил, что хочет выйти с “нормандской встречи“ со сроками прекращения войны.

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