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При выдворении из Турции погибли шесть мигрантов

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Военный автотранспорт, везший нелегалов на экстрадицию, попал в ДТП. В результате пострадали десятки людей.
В Турции произошло масштабное ДТП
В Турции произошло масштабное ДТП
flickr.com/Matt Perreault

Шесть человек погибли и 27 получили ранения, в том числе двое военных, в результате ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора провинции.

"Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС", - говорится в сообщении.

Пострадавших развозят по местным больницам, начато расследование ДТП.

Напомним, сегодня утром под Киевом столкнулись девять машин, один человек погиб. А в Хмельницком в результате ДТП в воинской части погиб солдат.

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Теги: ДТП, Турция, жертвы, экстрадиция, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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