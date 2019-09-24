При выдворении из Турции погибли шесть мигрантов

Военный автотранспорт, везший нелегалов на экстрадицию, попал в ДТП. В результате пострадали десятки людей.

Шесть человек погибли и 27 получили ранения, в том числе двое военных, в результате ДТП с автобусом, который перевозил мигрантов в провинции Хатай на юго-востоке Турции. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию губернатора провинции.

"Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС", - говорится в сообщении.

Пострадавших развозят по местным больницам, начато расследование ДТП.

Напомним, сегодня утром под Киевом столкнулись девять машин, один человек погиб. А в Хмельницком в результате ДТП в воинской части погиб солдат.

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