Макрон раскритиковал школьницу, выступившую на саммите ООН

Президент Франции выразил недовольство действиями шведской 16-летней активистки Тунберг в ООН.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике действия 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг в ООН. Соответствующее заявление Макрон сделал во вторник, 24 сентября, в эфире радиостанции Europe1.

Отметим, что Тунберг, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке подала вместе с группой молодых активистов, защитников экологии планеты, жалобу в Комитет ООН по правам ребенка. В жалобе содержится обвинение в адрес пяти стран, среди которых Франция и Германия, в том, что они недостаточно делают для борьбы с изменением климата - и тем самым нарушают Конвенцию о правах ребенка.

"Я совершенно не уверен, что это самый эффективный путь подхода к проблеме", - заявил, в частности, в этой связи французский президент. Он отметил при этом, что "безусловно полезны все акты мобилизации [на борьбу в защиту климата], предпринимаемые со стороны нашей молодежи и более старших лиц. Однако необходимо, чтобы эти акции были сконцентрированы против тех (стран - ред.), которые зашли дальше всех, против тех, кто пытается блокировать действия по защите климата". "Не думаю, что сегодня правительства Франции и Германии - это именно те, кто пытается блокировать действия (в защиту окружающей среды - ред.)", - подчеркнул президент Макрон.

"Сомневаюсь, что подобные действия (Тунберг - ред.) являются самым эффективным подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает использование угля, останавливает добычу [на своей территории] углеводородного сырья, принимает другие меры", - заявил французский лидер.

Он выразил при этом мнение, что "наиболее радикальные позиции (экологов - ред.) лишь вносят раскол в общество".

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство. Позже президент США Дональд Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН.

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