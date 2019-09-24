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Мадуро прилетел в Москву

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В столице России президент Венесуэлы намерен встретиться с Путиным и провести переговоры с российскими компаниями.
Мадуро встретится с Путиным в Москве
Мадуро встретится с Путиным в Москве
twitter.com/NicolasMaduro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибыл в Москву. Об этом он сообщил в Twiiter.

"Мы прибыли на российскую родину для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он.

Мадуро планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и провести переговоры с руководством российских компаний.

Ранее Мадуро сообщил, что не поедет в этом году на Генассамблею ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Напомним, Венесуэла на протяжении последних лет переживает экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более четырех миллионов человек.

 

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Теги: Россия, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sancho-s    24.09.2019, 16:36
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