Трамп упрекнул Европу за недостаточную помощь Украине

Также он похвастался, что шлет в Украину "оружие и танки".

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Президент США Дональд Трамп упрекнул своих европейских коллег, что те несправедливо мало помогают Украине, в то время как Вашингтон тратится на эти цели порядком больше. Об этом он заявил на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой после подписания общей декларации о расширении военного сотрудничества, пишет UBR.

Почему США тратят на Украину больше всех? Мы потратили уже уйму денег не только на Украину, но и на другие государства. Почему Германия не тратит больше денег? Почему Франция не тратит больше денег? Почему другие европейские страны не помогают больше Украине? Почему все время это должны делать Соединенные Штаты? Это нечестно, мне не нравится, что платить должны только мы одни, – заявил он.

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При этом американский лидер не привел никаких цифр.

Также Трамп заявил, что за время его президентства издержки США на Украину, в сравнении с его предшественником Бараком Обамой, существенно увеличились:

Они (администрация Обамы – ред.) слали туда подушки и простыни, а мы шлем оружие и танки. У меня был прекрасный разговор с новым президентом Украины и именно во время этого разговора мы обсудили и этот вопрос, – отметил хозяин Белого Дома.

Напомним, Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса.

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