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В Польше резко вырос уровень ксенофобии в отношении украинцев - Денисова

Комментариев: 2
За последние четыре года количество нападений на граждан Украины выросло более чем в 6 раз.
Омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена ксенофобией в Польше
Омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена ксенофобией в Польше
Фейсбук Людмилы Денисовой

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Количество случаев дискриминации и вражды по отношению к украинцам в Польше резко выросло за последние годы. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбук.

Омбудсмен выразила обеспокоенность растущей тенденцией к дискриминации украинцев и вражды на национальной почве в соседней Польше, указав на недавний случай с избиением украинского студента:

За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше, - написала Денисова

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Также она сообщила, что недавний факт ксенофобии в отношении украинского студента, жесткого избитого 20 сентября в городе Жоры, находится на ее личном контроле.

В связи с резким ростом числа нападений и случаев ущемления прав украинцев в Польше правозащитница пообещала обратиться в Министерство иностранных дел Украины с предложением по расширению консульского представительства Украины на территории Польши. Это, по ее мнению, поможет усилить защиту украинцев

Напомним, 20 сентября в Польше жестоко избили студента из Украины.

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Теги: Людмила Денисова, Польша, ксенофобия
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Комментариев (2)
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Антибес    24.09.2019, 17:52
Оценка:  +1
Антибес
Это закономерно.Ведь наши"нерабы"сломали в Польше уровень зарплат.Там,где раньше платили условно говоря 1000 долларов,с приходом на рынок труда толпы наших"нерабов",сейчас платят вдвое меньше.И даже если ты поляк,тебе больше не заплатят.
T-REX2    24.09.2019, 17:29
Оценка:  +2
T-REX2
И!?!Что будем делать?
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