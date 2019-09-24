В Польше резко вырос уровень ксенофобии в отношении украинцев - Денисова
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Количество случаев дискриминации и вражды по отношению к украинцам в Польше резко выросло за последние годы. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Фейсбук.
Омбудсмен выразила обеспокоенность растущей тенденцией к дискриминации украинцев и вражды на национальной почве в соседней Польше, указав на недавний случай с избиением украинского студента:
За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше, - написала Денисова
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Также она сообщила, что недавний факт ксенофобии в отношении украинского студента, жесткого избитого 20 сентября в городе Жоры, находится на ее личном контроле.
В связи с резким ростом числа нападений и случаев ущемления прав украинцев в Польше правозащитница пообещала обратиться в Министерство иностранных дел Украины с предложением по расширению консульского представительства Украины на территории Польши. Это, по ее мнению, поможет усилить защиту украинцев
Напомним, 20 сентября в Польше жестоко избили студента из Украины.
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