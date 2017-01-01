Трамп пообещал блокировать помощь Украине, пока Европа не начнет помогать тоже

Трамп недоволен, что европейцы не помогают Украине, поэтому проучит их, тоже прекратив американскую помощь.

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Президент США Дональд Трамп пообещал тормозить финансовую помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет вкладывать в нашу страну больше. Об этом он заявил по прибытии на Генассамблею ООН, сообщает CNS News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он в прошлый раз приказал приостановить выплату военной помощи Украине, Трамп заявил:

Моя претензия всегда заключалась в следующем - и я снова буду приостанавливать и приостанавливать до тех пор, пока Европа и другие страны не сделают свой вклад в Украину, потому что они этого не делают. Только Соединенные Штаты. Мы вкладываем большую часть денег, - заявил президент США.

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Хозяин Белого Дома подчеркнул, что замороженная этим летом помощь для Украины, на данный момент уже выплачена.

Напомним, ранее Трамп призвал европейские страны больше вкладываться в Украину.

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