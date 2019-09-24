Трамп: Будущее принадлежит патриотам

Американский президент против идей глобализма, а за суверенитет и независимость стран.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября, заявил, что будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, сообщает ТАСС.

"Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, и если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны. Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - заявил он.

Говоря о позиции своей страны, Трамп отметил, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.

"Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из ближайших друзей Америки когда-то были нашими самыми большими врагами. США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", - сказал он.

По словам Трампа, именно по этой причине Вашингтон начал проведение "смелой политики на Корейском полуострове".

"Наша позиция во всем мире предельно ясна: цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил американский лидер.

"Имея перед собой эту цель, моя администрация также стремится воплотить в жизнь надежду на более светлое будущее в Афганистане", - добавил он.

Отметим, перед выступлением Трамп ответил на вопрос о военной помощи Украине, пообещав удерживать помощь Киеву, пока Европа не сделает свой вклад в интересах Украины.

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