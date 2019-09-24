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Трамп: Будущее принадлежит патриотам

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Американский президент против идей глобализма, а за суверенитет и независимость стран.
Трамп выступил на Генассамблее ООН
Трамп выступил на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН во вторник, 24 сентября, заявил, что будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, сообщает ТАСС.

"Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, и если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые лидеры всегда ставят на первое место благо своего народа и своей страны. Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной", - заявил он.

Говоря о позиции своей страны, Трамп отметил, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества.

"Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из ближайших друзей Америки когда-то были нашими самыми большими врагами. США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", - сказал он.

По словам Трампа, именно по этой причине Вашингтон начал проведение "смелой политики на Корейском полуострове".

"Наша позиция во всем мире предельно ясна: цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил американский лидер.

"Имея перед собой эту цель, моя администрация также стремится воплотить в жизнь надежду на более светлое будущее в Афганистане", - добавил он.

Отметим, перед выступлением Трамп ответил на вопрос о военной помощи Украине, пообещав удерживать помощь Киеву, пока Европа не сделает свой вклад в интересах Украины.

 

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Теги: США, Генассамблея ООН, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ПНХвата    24.09.2019, 19:18
Оценка:  0
ПНХвата
Свободная и независимая Украина! Слава патриотам !!! Пукинососы на xyй в сраку)))!!!
Spellpusha    24.09.2019, 18:50
Оценка:  0
Spellpusha
Самая антиглобальная речь, которую я слышал! Браво! Это действительно феерическая, возможно даже эпохальная речь.
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