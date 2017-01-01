Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ

Американский президент с трибуны Генассамблеи ООН пообещал ужесточать санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН во вторник, 24 сентября, обвинил Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы наложили санкции высочайшего уровня на Центральный Банк Ирана и суверенный фонд благосостояния", - сказал Трамп.

Он добавил, что к санкциям должны присоединиться все государства. "Ни одно ответственное государство не должно дотировать жажду крови Ирана", - сказал президент.

Более того, Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение. "Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", - сказал он.

В то же время, Трамп назвал условия "дружбы" с Ираном.

"Настало время, когда руководители Ирана должны прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве своей собственной страны. Настало время, чтобы лидеры Ирана наконец поставили на первое место иранский народ. Америка готова принять дружбу со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из сегодняшний друзей Америки когда-то были нашими главными противниками. США никогда не верили в постоянных врагов", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп призвал не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Однако уже вечером 17 сентября "черное золото" начало резко дешеветь.

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