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Грета Тунберг стала мемом, отчитав мировых лидеров

Комментариев: 2
Активистка, выступающая за борьбу с изменениями климата, стала героиней мемов в Сети: пользователи используют видео и фото девушки с саммита по климату в ООН.
Грета Тунберг стала героиней мемов
Грета Тунберг стала героиней мемов
скриншот видео

Шведская экологическая активистка, 16-летняя Грета Тунберг, стала героиней множества мемов в интернете. Об этом сообщает Huffington Post во вторник, 24 сентября.

Тунберг эмоционального выступления на саммите по климату в ООН, где она отчитала политиков за разрушительные последствия их решений. Она заявила, что действия политиков поставили планету на грань вымирания и переложили на молодежь решение климатических проблем.

"Вы возлагаете надежду на нас, на молодежь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете!" - обратилась Тунберг к представителям стран-участниц саммита.

В частности, пользователи обратили внимание на сделанную в коридоре ООН видеозапись, на которой Тунберг внимательно смотрит на президента США Дональда Трампа.

"Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вашего злейшего врага так же, как Тунберг смотрит на Трампа".

"Взгляд Греты Тунберг дает мне силы справиться с понедельником".

Динозавры / астероид.

Напомним, что ранее Дональд Трамп высмеял Грету Тунберг, выступившую на саммите ООН.

Также сообщалось, что вместо саммита ООН, посвященного изменениям климата, Трамп решил посетить сессию Генассамблеи ООН о проблемах религиозных преследований в мире.

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Теги: экология, Генассамблея ООН, изменение климата, саммит ООН в Нью-Йорке, мемы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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oOoAoOo    24.09.2019, 21:39
Оценка:  0
oOoAoOo
Девочка очень бойкая. Думаю лет в 30 она будет идеальна и на нужной стороне. Пусть копит потенциал. Всяческих успехов.
Грибус    24.09.2019, 21:17
Оценка:  0
Грибус
В 30х она бы стала не мэмом, а новой Розой Люксембург.
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