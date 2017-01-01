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Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента

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Американский лидер назвал "охотой на ведьм" решение демократов начать процедуру импичмента.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "охотой на ведьм" решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.
 
"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Тотальная охота на ведьм", - написал он в Twitter в среду, 25 сентября.

По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.
 
Напомним, телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.

Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

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Теги: Импичмент Президента, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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