Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента
Американский лидер назвал "охотой на ведьм" решение демократов начать процедуру импичмента.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "охотой на ведьм" решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.
"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.). Тотальная охота на ведьм", - написал он в Twitter в среду, 25 сентября.
По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.
По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.
Напомним, телефонный разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале расследования.
Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.
Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.
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