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США выделят оппозиции Венесуэлы более 50 миллионов долларов

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Денежные средства будут предоставлены с целью "помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу страны".
Оппозиция Венесуэлы получит 52 миллиона долларов от США
Оппозиция Венесуэлы получит 52 миллиона долларов от США


Агентство США по международному развитию (USAID) собирается предоставить оппозиции Венесуэлы финансовые средства в качестве помощи, сообщается на официальном сайте организации.

Такое заявление глава USAID Марк Грин сделал во время встречи с послом Хуана Гуаидо в США Карлосом Веккьо.

Отмечается, что агентство собирается выделить 52 миллиона долларов.

Денежные средства будут предоставлены с целью "помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, его правительству и народу страны".

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

США расширили санкционный список по Венесуэле

Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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Теги: США, Венесуэла, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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