Япония предлагает реформировать Совбез ООН

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета Безопасности ООН. С такой инициативой политик выступил на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 25 сентября.







Напомним, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, "Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета Безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", - сказал Абэ.Напомним, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить модель мирового порядка

Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что мировой порядок становится все более хаотичным.

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