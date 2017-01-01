Япония предлагает реформировать Совбез ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций пора реформировать, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета Безопасности ООН. С такой инициативой политик выступил на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 25 сентября.
"Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета Безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", - сказал Абэ.
Напомним, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить модель мирового порядка.
Напомним, в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить модель мирового порядка.
Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что мировой порядок становится все более хаотичным.
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