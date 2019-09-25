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Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН

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Кадры со спящим политиком распространили СМИ. Уилбур Росс мирно продремал с опущенной головой около 15 минут.

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента страны Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает CNBC.
 
На опубликованных журналистами кадрах видно, что политик сидит с закрытыми глазами и его голова опускается. В таком положении 81-летний Росс провел около 15 минут.


 
Примечательно, что министр засыпает на публичных мероприятиях не впервые. В 2017 году он оказался в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.
 
Напомним, ранее президент Владимир Путин уснул при просмотре фильма о себе, а лидер США Дональд Трамп решил вздремнуть во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.

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Теги: видео, сон, министр, Генассамблея ООН, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kismyas    25.09.2019, 06:47
Оценка:  0
Kismyas
Профессиональный спящий)
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