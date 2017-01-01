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Комитет ООН изучает жалобу школьницы Греты Тунберґ

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Комитет ООН по правам детей изучает жалобу на бездействие властей в борьбе с изменениями климата эко-активистки Греты Тунберґ.
Грета Тунберг
Грета Тунберг

Эксперты ООН проверяют, возможно ли рассмотреть жалобу на бездействие властей в борьбе с изменениями климата, поданную 16-летней шведской активисткой Грета Тунберґ вместе с группой подростков, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя управления Верховного комиссара ООН, эксперты изучают возможность рассмотрения жалобы по существу.

Третий дополнительный протокол к принятой ООН Конвенции о правах ребенка допускает возможность подавать индивидуальные жалобы. Обычно, перед этим необходимо использовать поле национальной судебной системы. Исключения возможны в случае, если дело касается проблемы глобального характера или рассмотрение в национальных судах будет долговременным.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже президент США Дональд Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН.

 

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Теги: ООН, климат, жалоба, школьник, Комитет, изменение климата, активист
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Источник: korrespondent.net

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