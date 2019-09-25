Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа

Клинтон поддержала запуск процедуры импичмента президента США. Причиной такого решения политик назвала последние события вокруг Украины.

Решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом она сообщила в интервью журналу People.

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко. По ее словам, это "чрезвычайная ситуация".

Клинтон считает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от друга Трампа Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа. Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позже Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента. Американский лидер назвал "охотой на ведьм" решение демократов начать процедуру импичмента.

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