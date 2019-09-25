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Хиллари Клинтон поддержала импичмент Трампа

Комментариев: 3
Клинтон поддержала запуск процедуры импичмента президента США. Причиной такого решения политик назвала последние события вокруг Украины.
Хиллари Клинтон поддержала импичмент Дональда Трампа
Хиллари Клинтон поддержала импичмент Дональда Трампа

Решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом она сообщила в интервью журналу People.

Бывшая соперница Трампа на президентских выборах заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко. По ее словам, это "чрезвычайная ситуация".

Клинтон считает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от друга Трампа Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.

Ранее сообщалось, что в США началась процедура импичмента Трампа. Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позже Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента. Американский лидер назвал "охотой на ведьм" решение демократов начать процедуру импичмента.

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Теги: Импичмент Президента, США, Хиллари Клинтон, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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T-REX2    25.09.2019, 08:38
Оценка:  -1
T-REX2
американская Юля-пролетуля
Letohradek    25.09.2019, 09:05
Оценка:  -1
Letohradek
Хиллари узнаваема и уважаема в цивилизованном мире, чем ты, ватная гнида, не можешь похвастать )) Поэтому тебе остается лишь тявкать на форумах, что бы как-то реализоваться в своей никчемности
T-REX2    25.09.2019, 09:21
Оценка:  0
T-REX2
ТЫ,УEБAН,иди соси xyй пэде
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