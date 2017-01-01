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В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21

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Самолет выполнял учебный полет и рухнул через несколько минут после взлета недалеко от авиабазы.
Пилоты истребителя катапультировались
Пилоты истребителя катапультировались
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В индийском штате Мадхья-Прадеш неподалеку от авиабазы Гвалиор разбился истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии, пишет газета Hindustan Times в среду, 25 сентября.
 
 
Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет, он разбился спустя несколько минут после взлета. Обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
 
Причины крушения пока не установлены. Ведется расследование случившегося.
 
На прошлой неделе во Франции разбился бельгийский истребитель, пилоты спаслись.
 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индия, авария, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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