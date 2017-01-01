В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21

Самолет выполнял учебный полет и рухнул через несколько минут после взлета недалеко от авиабазы.

Пилоты истребителя катапультировались twitter.com/htTweets

В индийском штате Мадхья-Прадеш неподалеку от авиабазы Гвалиор разбился истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии, пишет газета Hindustan Times в среду, 25 сентября. Как сообщается, истребитель выполнял тренировочный полет, он разбился спустя несколько минут после взлета. Обоим пилотам удалось катапультироваться, их жизням и здоровью ничего не угрожает. Причины крушения пока не установлены. Ведется расследование случившегося. На прошлой неделе во Франции разбился бельгийский истребитель , пилоты спаслись. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент