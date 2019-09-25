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Германии опровергла выдачу виз жителям "ЛДНР"

Комментариев: 1
МИД Германии опроверг информацию о выдаче виз жителям временно оккупированных территори с российскими паспортами.
ФРГ не выдает визы обладателям паспортов РФ из Донбасса
ФРГ не выдает визы обладателям паспортов РФ из Донбасса
УФМС России

Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение немецкой газеты Bild о том, что правительство страны не делает различий между обычными паспортами граждан РФ и теми, которые, согласно указу российского президента Владимира Путина, распространяются с апреля на оккупированном украинском Донбассе. Об этом МИД ФРГ сообщил в ответ на информационный запрос DW.

Как следует из ответа, в немецком дипломатическом ведомстве не знают ни единого случая, когда обладатели подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители оккупированных территорий могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В нем было указано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

Накануне газета Bild сообщила, что Германия дает визы жителям ОРДЛО с российскими паспортами. Правительство Германии не делает различия между паспортами граждан России и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Теги: Визы, Германия, МИД, российский паспорт, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    25.09.2019, 12:19
Оценка:  +1
WTF2wtf
Ну вот это больше похоже на реальное положение вещей ... если хотят поехать в Германию, то пусть получают украинский загран
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