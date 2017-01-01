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В Китае построили самый длинный в мире мост

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Морской железнодорожно-автомобильный мост имеет протяженность более 16 км. Его строили с 2013 года.
Китай достроил самый большой в мире мост
Китай достроил самый большой в мире мост
rtlltd.com

Китай завершил сооружение основной структуры самого длинного в мире моста через морской пролив, предназначенного как для автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В среду, 25 сентября, строители установили последнюю балку весом 473 т в конструкцию этого сооружения, сообщает агентство Синьхуа.

Речь идет о мосте, который соединит город Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) с островным уездом Пинтань. Общая протяженность двухъярусной конструкции составит 16,3 км. На верхнем уровне будет расположена шестиполосная дорога для автотранспорта, рассчитанная на движение по ней со скоростью до 100 км/ч. Нижний уровень спроектирован для железнодорожного транспорта, допустимая скорость движения по нему составит порядка 200 км/ч.

Сооружение данного моста началось в ноябре 2013 года, а общий объем инвестиций оценивается в размере 10,9 млрд юаней (около $1,5 млрд). Сдача моста в эксплуатацию намечена на первую половину 2020 года.

Напомним, накануне Россия запустила тестовый поезд по Керченскому мосту. А в Запорожье установили памятник мостам-недостроям.

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Теги: рекорд, Китай, мост, строительство
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Источник: korrespondent.net

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