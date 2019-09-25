Половина просителей ВНЖ в Венгрии - украинцы

Граждане Украины стали самой многочисленной группой просителей венгерского ВНЖ с целью трудоустройства.

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Из общего количества заявлений на получение ВНЖ в Венгрии с целью трудоустройства подавляющее большинство приходится на украинцев. Такие данные приводит Генеральный директорат по вопросам иностранцев в Венгрии, сообщает “Европейская правда“.

Согласно статистическим данным, в этом году венгерский вид на жительство попросили 29 378 граждан Украины. Следующая по численности группа просителей – сербы, которых оказалось в семь с половиной раз меньше (чуть более 4000).

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В целом же вид на жительство в этом году попросило почти 61 тысяча иностранцев, что почти вдвое больше прошлогодних показателей.

Напомним, профсоюзы Венгрии объявили общенациональную забастовку.

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