Информатор о "давлении" Трампа на Зеленского готов дать показания

Осведомитель Конгресса США о разговоре президентов США и Украины может дать показания уже на этой неделе.

Адам Шифф рассказал о продвижении расследования по делу возможного давления Трампа на Зеленского

Информатор о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским готов выступить в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом председатель комитета Адам Шифф сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Адвокат осведомителя сообщил нам, что его клиент хотел бы поговорить с нашим комитетом, и запросил у исполняющего обязанности директора Национальной разведки США указания относительно того, как это сделать", - отметил конгрессмен.

Шифф также заявил, что показания заявителя ожидаются уже на этой неделе.

Как сообщалось, в США началась процедура импичмента Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности. Речь идет о разговоре от 25 июля, в котором Трамп якобы оказал давление на Зеленского. Президент США заявил о заморозке военной помощи Украине и якобы готов был ее разморозить в обмен на возобновления в Украине расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet