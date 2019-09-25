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Активистка Грета Тунберг получила "альтернативного Нобеля"

Комментариев: 2
Девушка получила премию За правильный образ жизни и миллион крон, что в эквиваленте составляет чуть больше 100 тысяч долларов.
Грета Тунберг
Грета Тунберг

Климатическая активистка Грета Тунберг из Швеции в среду, 25 сентября была названа одной из четырех человек, которые получили премию За правильный образ жизни, также известную как "альтернативный Нобель", сообщает Associated Press.

Девушку номинировали на премию "за то, что вдохновила и усилила политические требования по внедрению неотложных действий в области климата, которые отражали бы научные факты".

Кроме того, организаторы премии утверждают, что 16-летняя школьница "олицетворяет идею о том, что каждый имеет право создавать изменения".

Ежегодная премия За правильный образ жизни, которая была создана в 1980 году отмечает усилия, которые, по мнению основателя премии, шведско-немецкого филантропа Якоба фон Уекскулла, были проигнорированы Нобелевской премией.

Каждый из четырех лауреатов получит миллион крон ($ 103 тыс.).

Грета Тунберг стала вдохновительницей глобальных климатических протестов. Она прибыла в США яхтой, а не самолетом, чтобы подчеркнуть необходимость более дружественного отношения к окружающей среде.

В Нью-Йорке она выступила с эмоциональной речью, которая обвиняла мировых политиков в недостаточных действиях для противодействия изменениям климата.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже Трамп высмеял эмоциональное выступление Тунберг.

 

 

 

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Теги: экология, Швеция, премия, активисты, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ponadyser    25.09.2019, 15:10
Оценка:  +1
Ponadyser
Девочка психически йопнутая.
Сквозняк    25.09.2019, 15:22
Оценка:  0
Сквозняк
Псих, не Псих, а сто штук зелени подняла
Зорян_и_Шкиряк    25.09.2019, 14:57
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Какое мерзкое существо!
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