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В Польше самоубийца выпрыгнул из окна и упал на украинца

Комментариев: 4
Самоубийца от полученных травм скончался на месте. 18-летний украинец получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь.
На украинца в Польше упал самоубийца
На украинца в Польше упал самоубийца
antikor.com.ua

В Варшаве, Польша, мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на украинца, сидевшего под зданием. Об этом сообщает Onet.pl в среду, 25 сентября.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина - он упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего на скамейке под домом.

Официальных подробностей и причин трагедии полиция не разглашает, но у СМИ есть данные, что речь идет о самоубийстве.

В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.

По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидела еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.

Напомним, что ранее в Черкасской области в больнице повесилась мать пятерых детей.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина упал с моста под проезжающие автомобили.

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Теги: Украина, Польша, самоубийство, полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    25.09.2019, 14:56
Оценка:  -1
VSHIVANKA
БИНГО !!!!!
Зорян_и_Шкиряк    25.09.2019, 14:55
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Чертовы ляхи на все пойдут, лишь бы украинцу нагадить!
Rangol    25.09.2019, 14:41
Оценка:  +1
Rangol
Да чего только не сделают европейцы, что бы избавить свою страну от украинцев, ради светлого будущего своих детей без укров
dimasvetik    25.09.2019, 14:48
Оценка:  -1
dimasvetik
пошел нах
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