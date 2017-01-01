Британские депутаты собрались на заседание после двухнедельной паузы. Сегодня в парламенте ожидается выступление Джонсона.

Парламент Великобритании возобновил работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда страны, признавшего приостановку парламента незаконной, сообщает Reuters.

Напомним, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента. В связи с этим он преждевременно покинул сессию Генассамблеи ООН.

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