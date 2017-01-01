Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парламент Великобритании возобновил работу

Комментариев: 0
Британские депутаты собрались на заседание после двухнедельной паузы. Сегодня в парламенте ожидается выступление Джонсона.

Парламент Великобритании возобновил работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда страны, признавшего приостановку парламента незаконной, сообщает Reuters.

Напомним, 28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Также сообщается, что сегодня Джонсон должен выступить на заседании парламента. В связи с этим он преждевременно покинул сессию Генассамблеи ООН.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, парламент, Великобритания, Борис Джонсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь