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Пьяный русский капитан посадил судно на мель в Швеции

Комментариев: 5
Весь остальной экипаж тоже состоял из россиян.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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В проливе Эресунн возле берегов Швеции на мель село грузовое судно с российским экипажем. Об этом сообщает местная пресса.

Инцидент произошел после 21.00 во вторник. 82-метровое судно, зарегистрированное в Гибралтаре, направлялось из российского Калининграда в шведский Лидчёпинг. При прохождении узкого пролива Эресунн, отделяющего Швецию от Дании, судно село на мель.

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Отмечается, что капитан пытался сдать назад после контакта судна с землей, однако его попытки были безуспешны.

Капитан уснул и теперь подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и халатности. Он находится под следствием, - сообщили в береговой охране Швеции.

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На борту корабля находились семь человек – все, включая капитана, россияне. Никто из них не пострадал.

Напомним, в Тихом океане загорелся российский плавзавод “Петр Житников“.

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Теги: Швеция, судно, мель, Россия, капитан
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Комментариев (5)
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fulminate    25.09.2019, 16:56
Оценка:  +1
fulminate
"Русский капитан" - как-то режет слух. Кто-то проверял его национальность? Корректнее будет "российский капитан". Или "судном управлял гражданин РФ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения"...
П    25.09.2019, 16:44
Оценка:  +2
П
Классика жанра
Via_dolorosa    25.09.2019, 16:37
Оценка:  +4
Via_dolorosa
из немецкого Кёненсберга шёл значит; так и запишем.
Кайдаш    25.09.2019, 16:33
Оценка:  +2
Кайдаш
Скажите, а трезвые русские капитаны бывают? )))
Кайдаш    25.09.2019, 16:34
Оценка:  +2
Кайдаш
или так - бывают ли русские капитаны трезвыми?
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