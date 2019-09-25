Зеленский в ООН рассказал о смерти на Донбассе оперного певца Василия Слипака

Президент во время своей речи продемонстрировал российскую пулю, которая отняла жизнь одного из величайших талантов современности.

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Президент Владимир Зеленский на примере погибшего на Донбассе солиста Парижской национальной оперы украинца Василия Слипака отметил, что в 21-м веке нет “чужой“ войны, и никто не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом он заявил во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, США.

“Расскажу вам историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучшим баритонов и контратенор всего мира... Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит это сделать. Она выглядит так“, сказал Зеленский.

Президент продемонстрировал пулю.

Пуля за 10 долларов отняла жизнь Василия Слипака скриншот

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“12,7 миллиметра. Которые не просто остановили его карьеру, они прервали его жизнь. Кстати, вот это стоит 10 долларов. К сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21 век - век возможностей, где у вас, вместо быть услышанным, есть возможность быть убитым... В современном мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности“, отметил президент Украины.

Как сообщалось 19 октября 2018 года, в честь погибшего в АТО певца Слипака в Париже открыли мемориальную доску.

Напомним, в июле 2016 года во Львове простились с погибшим в АТО Василием Слипаком.

Погибший в зоне АТО всемирно известный оперный певец Василий Слипак оказался братом министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

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