Самые длинные и вместительные: На чем национальные лидеры прилетели в ООН

Журналисты выяснили, у кого из президентов самый большой и длинный самолет.

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Журналисты собрали информацию о том, на каких самолетах прилетели лидеры разных государств для участия в Генеральной ассамблее ООН, проходящей сейчас в Нью-Йорке. Примечательную инфографику опубликовал “24 канал“.

Самолеты лидеров разных стран 24tv.ua

Так, на самых больших самолетах, длина которых составляет 68 метров, летают Дональд Трамп и лидер Италии Серджо Маттарелла. Самый короткий самолет оказался у Зеленского – 33,8 м. По размаху крыла у украинского гаранта самолет также уступает остальным президентским летательным аппаратам.

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По вместимости на первом месте находится самолет итальянского лидера, который вмещает 440 человек, на последнем, опять же, самолет Владимира Зеленского с вместимостью на 156 человек.

Самый “молодой“ самолет, 2016 года выпуска, у британского политика Бориса Джонсона, а самый “старый“, 1990 года, у президента США Дональда Трампа.

Напомним, украинцы начали чаще путешествовать самолетом.

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