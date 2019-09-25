Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына. Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.
Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.
К тому же, перед тем, как попросить об "услуге", Трамп сказал Зеленскому, что США были "очень, очень хорошими" по отношению к стране.
"Многие европейские страны ведут себя одинаково, поэтому я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине", - сказал Трамп.
"Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу. Потому что наша страна прошла через многое, и Украине многое об этом известно. Я бы хотел, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят Краудстрайк (компания, нанятая для расследования взлома Демократического национального комитета во время выборов в США в 2016 году - ред.)... Я бы хотел, чтобы Генпрокурор (США - ред.) связался с вами и вашими людьми, и я бы хотел, чтобы вы докопались до сути", - продолжил Трамп, обращаясь к Зеленскому.
Трамп закончил свое обращение словами: "Все, что вы можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно".
Далее Трамп упомянул непосредственно Джо Байдена и расследование против него.
"Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.
"Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре", - ответил Зеленский.
В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма "не передает разговор слово в слово". Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.
The president of the United States has betrayed our country.
That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.
He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.
I support impeachment.
The president of the United States has betrayed our country.
"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала в Twitter Хиллари Клинтон.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "Трамп понесет ответственность. Никто не выше закона".
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