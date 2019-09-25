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Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского

Комментариев: 2
Стенограмма показывает, что Трамп действительно склонял Украину начать расследование против своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского опубликована Белым домом
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского опубликована Белым домом
Getty Images

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына. Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.

Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.

К тому же, перед тем, как попросить об "услуге", Трамп сказал Зеленскому, что США были "очень, очень хорошими" по отношению к стране.

"Многие европейские страны ведут себя одинаково, поэтому я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине", - сказал Трамп.

"Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу. Потому что наша страна прошла через многое, и Украине многое об этом известно. Я бы хотел, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят Краудстрайк (компания, нанятая для расследования взлома Демократического национального комитета во время выборов в США в 2016 году - ред.)... Я бы хотел, чтобы Генпрокурор (США - ред.) связался с вами и вашими людьми, и я бы хотел, чтобы вы докопались до сути", - продолжил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Трамп закончил свое обращение словами: "Все, что вы можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно".

Далее Трамп упомянул непосредственно Джо Байдена и расследование против него.

"Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.

"Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре", - ответил Зеленский.

В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма "не передает разговор слово в слово". Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала в Twitter Хиллари Клинтон.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "Трамп понесет ответственность. Никто не выше закона".

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 18:25
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
тапиздeцкакконкретнонаехал! типа: поц, мы тя кормим, поим, танцуем, и ты, сyченок, прогнись как положено в позу бобра. и не выeбуйся, а то сосать будешь по-полной"..... все толерантненько и незалежненько, по всем канонам пиндосии и гейропы....
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 18:29
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
кстати, а где все сучье рагульское-незалежное-патриотно херойское? срeт там где танкер горит? так тока дай зацепицца! кстати, каптагон и глед на какластане ишо нихто не отменил. жрите, и да прибудет с вами гавно в башке!)))))))
nebes2    25.09.2019, 18:04
Оценка:  +1
nebes2
Видать что-то серьезно намутил сынок Байдена, раз просьба Трампа "докопаться до сути" привела демократов к таким решительным мерам. Зеле только на руку, ибо все коррупционные схемы приведут к режиму порошенки и его банде.
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