Опубликован текст разговора Трампа и Зеленского

Стенограмма показывает, что Трамп действительно склонял Украину начать расследование против своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский возобновил расследование против Джо Байдена и его сына. Об этом со ссылкой на опубликованную Белым домом стенограмму июльского телефонного разговора между президентами сообщает CNN в среду, 25 сентября.

Трамп просил Зеленского поработать с Руди Джулиани и генеральным прокурором Уильямом Барром по этому вопросу.

К тому же, перед тем, как попросить об "услуге", Трамп сказал Зеленскому, что США были "очень, очень хорошими" по отношению к стране.

"Многие европейские страны ведут себя одинаково, поэтому я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине", - сказал Трамп.

"Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу. Потому что наша страна прошла через многое, и Украине многое об этом известно. Я бы хотел, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят Краудстрайк (компания, нанятая для расследования взлома Демократического национального комитета во время выборов в США в 2016 году - ред.)... Я бы хотел, чтобы Генпрокурор (США - ред.) связался с вами и вашими людьми, и я бы хотел, чтобы вы докопались до сути", - продолжил Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Трамп закончил свое обращение словами: "Все, что вы можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно".

Далее Трамп упомянул непосредственно Джо Байдена и расследование против него.

"Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.

"Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре", - ответил Зеленский.

В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма "не передает разговор слово в слово". Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.

Unclassified09.2019 from Piter234903 from

The president of the United States has betrayed our country.



That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.



He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.



I support impeachment. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 25, 2019

"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала в Twitter Хиллари Клинтон.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "Трамп понесет ответственность. Никто не выше закона".

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