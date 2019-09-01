Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского

В ней действительно есть фрагмент, в котором Трамп просит Зеленского разобраться с уголовным делом сына Байдена.

Читай также: Зеленский уже пообщался с Трампом накануне переговоров

Белый дом рассекретил стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, ставшего причиной “украинского скандала“ в США и начала процедуры импичмента американского президента. Полная стенограмма беседы президентов была опубликована на сайте Белого дома.

Текстовая распечатка разговора, состоявшегося 25 июля, была рассекречена приказом Трампа от 24 сентября. В расшифровке отмечается, что это не дословная стенограмма разговора двух президентов, а запись, сделанная людьми, которые присутствовали во время беседы. В связи с этим указывается на возможную неточность записи, что связано с влиянием таких факторов как плохая связь, акцент и интерпретация сказанного.

Читай также: "Украинский скандал" в США может иметь долгосрочные последствия для Украины

Скандальная часть разговора, которая касалась сына Джо Байдена (потенциальный конкурент Трампа на следующих выборах), подана в расшифровке в следующем виде:

Трамп: Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование (в Украине — ред.) и многие хотели бы узнать об этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается, что остановил расследование, и если можете заглянуть туда (в расследование)... Как по мне, всё это ужасно.

Напомним, процедура импичмента Трампа началась в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.