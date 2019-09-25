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Трамп о стенограмме: Там не было никакого давления

Комментариев: 1
Разговор с Зеленским представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы "оказалась звонком ни о чем", отметил Трамп.
Трамп доволен публикацией стенограммы разговора с Зеленским
Трамп доволен публикацией стенограммы разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ней не было "давления", сообщает РИА Новости в среду, 25 сентября.

"Там не было никакого давления", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

По словам американского президента, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".

Трамп заявил, что звонок представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы, по его словам, "оказалась звонком ни о чем".

Как свидетельствует стенограмма, Трамп склонял Зеленского начать расследование против сына своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, но о военной помощи президенты не говорили.

 

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Теги: Украина, США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    25.09.2019, 19:41
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
конечно не было! нагнись в позу бобра, незалежный, или отсосешь. все толерантненько и демократично
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