США разместят танковый батальон в Литве

В этот раз батальон армии США прибыл в страну не для военных учений, а для долгосрочного пребывания, сообщил министр обороны Литвы.

В Литву прибывает 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США, который развернут на военном полигоне около города Пабраде примерно в десяти километрах от границы с Беларусью. Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы сообщает Интерфакс-Украина в среду, 25 сентября.

"Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Речь идет о прибытии порядка 500 военнослужащих США, а также тяжелой техники - 30 танков Абрамс, 25 боевых машин пехоты "Брэдли", 70 колесных транспортных средств. Планируется, что американский батальон будет развернут в Литве к весне 2020 года.

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", - заявил Кароблис.

Американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

Подразделения войск США периодически размещаются в Литве на ротационной основе с весны 2014 года. Прошлый раз подразделения США находились в Литве в 2017 году в рамках операции американских сухопутных войск Атлантическая решимость.

Напомним, что ранее США впервые развернули систему противоракетной обороны в Израиле. Система была перемещена с американской воздушной базы в Техасе.

Также сообщалось, что украинские и американские морпехи провели боевые стрельбы в рамках учений Sea Breeze-2019.

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