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Мадуро записал видео на Красной площади

Комментариев: 1
Во время прогулки в центре Москвы Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, а также чиновники администрации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении чиновников из своей администрации. Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter.

"Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире", - сказал Мадуро на видео.

"Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен - мир без империй, мир братства", - добавил венесуэльский президент.

На кадрах видно, что во время прогулки по Красной площади Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Ранее Мадуро сообщил, что не поедет в этом году на Генассамблею ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Мадуро прилетел в Москву

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Теги: Москва, видео, Венесуэла, Красная площадь, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    26.09.2019, 06:33
Оценка:  0
Мухоморище
Ты уже построил братство,шо в стране жрать нечего..И друзей-покровителей выбрал достойных и знатных нищебродов из Сырьевого придатка.)))
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