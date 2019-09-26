Мадуро записал видео на Красной площади

Во время прогулки в центре Москвы Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, а также чиновники администрации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прогулялся по Красной площади в сопровождении чиновников из своей администрации. Соответствующую видеозапись глава государства опубликовал в Twitter.

"Красная площадь, температура +3, время 22:15, в Венесуэле сейчас 15:15. Передаю привет всему народу Венесуэлы и нашим друзьям в Латинской Америке и мире", - сказал Мадуро на видео.

"Из Москвы мы подтверждаем, что другой мировой порядок возможен - мир без империй, мир братства", - добавил венесуэльский президент.

Desde Mosc'u, env'io un saludo al pueblo venezolano cargado de 'exito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperaci'on estrat'egica para culminar victoriosos el a~no 2019 y asegurar la prosperidad de los a~nos futuros. !Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicol'as Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

На кадрах видно, что во время прогулки по Красной площади Мадуро сопровождают его супруга Силия Флорес, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

Ранее Мадуро сообщил, что не поедет в этом году на Генассамблею ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Мадуро прилетел в Москву

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