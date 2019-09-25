В США ребенок угнал машину и уехал жить к мужчине из соцсети

Мальчик проехал 320 километров за рулем, чтобы жить с мужчиной из соцсети. Ребенок не доехал к своему "другу", так как на планшете отца перестал работать GPS-сигнал.

В США 11-летний мальчик проехал за рулем более 320 километров через американский штат Южная Каролина, чтобы встретиться с незнакомцем, с которым он познакомился через приложение Snapchat. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию города Чарлстон

После трех часов езды мальчик попросил помощи у полицейского. Ребенок рассказал офицеру, что взял машину своего брата, чтобы уехать из своего родного города Симпсонвиль в Чарлстон, где хотел жить с "неизвестным мужчиной, которого встретил в Snapchat".

Но когда мальчик потерял GPS-сигнал на планшете отца, он не смог восстановить адрес этого человека. Ребенок смог назвать полицейскому свое имя, имя отца и свой мобильный телефон. Позже он соединился со своей семьей.

Полиция начала расследование в отношении неизвестного мужчины, к которому ехал мальчик. Напомним, сообщения в Snapchat удаляются после их прочтения.

"Я хотел бы, чтобы сегодня вечером, прямо сейчас, все, кто это смотрит, кто является отцом ребенка, особенно 11-летнего, сесть с вашим 11-летним ребенком, просто сейчас, в этот момент, и поговорить о том, что делать в социальных сетях, об опасности, о преимуществах и вещах, о которых мы, как родители, должны говорить каждый день", - заявил в эфире телеканала руководитель полиции Чарлстона Лютер Рейнольдс.

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