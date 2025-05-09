Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Байден отреагировал на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Комментариев: 0
Бывший вице-президент США убежден, что действия Трампа "являются трагедией и оскорблением для каждого американца".
Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского
Байден отреагировал на стенограмму Трампа-Зеленского

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных. Об этом он сообщил в Twitter.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - сообщил Байден.

"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - добавил он.

 
Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Байден, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Телефонные переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь