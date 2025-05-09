Байден отреагировал на стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Бывший вице-президент США убежден, что действия Трампа "являются трагедией и оскорблением для каждого американца".

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных. Об этом он сообщил в Twitter.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью", - сообщил Байден.

"Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - добавил он.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx — Joe Biden (@JoeBiden) 25 сентября 2019 г.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента