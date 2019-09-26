“Украинский скандал” в США: У Трампа случайно “слили” секретную инструкцию

Белый дом случайно “слил” инструкцию, как реагировать на звонок Трампа Зеленскому .

Белый дом случайно отправил в Офис Демократической партии служебную инструкцию, в которой детально описано, как реагировать во время недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет The Guardian.

Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонок президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация президента США, похоже, случайно отправила свои тезисы о том, как говорить о скандале, в Офис демократов, - пишет издание.

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Обнародованные тезисы помогли союзникам Трампа доказать, что в разговоре с Зеленским не было прямой речи об услуге за услугу.

Следует заметить, что администрация американского президента попыталась отозвать свое электронное письмо, но было уже слишком поздно. Вскоре после того, как была допущена это ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Напомним, появился перевод стенограммы разговора Трампа и Зеленского. Белый дом опубликовал текстовую расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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