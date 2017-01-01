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Сенат США расследует задержку военной помощи для Украины

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Сенаторы-демократы выясняют, почему еще зимой одобренная Сенатом помощь была заблокирована летом.
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США
wikipedia.org

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Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин в своем Twitter.

Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома, — написал Дурбин.

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Он также опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам, — говорится в письме.

Напомним, Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса.

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Теги: США, Сенат США, Пентагон, Белый Дом, расследование
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