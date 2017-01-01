Сенат США расследует задержку военной помощи для Украины

Сенаторы-демократы выясняют, почему еще зимой одобренная Сенатом помощь была заблокирована летом.

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Группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в оказании США военной помощи Украине. Об этом сообщил сенатор Дик Дурбин в своем Twitter.

Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома, — написал Дурбин.

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Он также опубликовал копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон уведомил комиссию конгресса по вопросам обороны, что собирается направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что намерено перевести еще столько же денег для военной помощи Украине.

Однако по неизвестным причинам этот процесс замедлился в течение лета, и к середине августа сенатскую комиссию уведомили, что средства не поступили по неопределенным причинам, — говорится в письме.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) 26 сентября 2019 г.

Напомним, Трамп разблокировал военную помощь Киеву после угрозы поправки от Конгресса.

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