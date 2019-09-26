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Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашогги

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Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что вся ответственность лежит на нем, поскольку убийство произошло в период его правления.
Джемаля Хашукджи убили 2 октября 2018 года
Джемаля Хашукджи убили 2 октября 2018 года

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления государством, сообщает Лента.ru со ссылкой на PBS.

"Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", - сказал он журналисту.

На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

Как сообщалось, в июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашогги.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб

 

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Теги: Саудовская Аравия, журналист, Журналисты, убийство
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Источник: korrespondent.net

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