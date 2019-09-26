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Беларусь поможет восстановить Донбасс - Лукашенко

Комментариев: 7
Лидер Беларуси также назвал конфликт в Украине "болью в сердцах белорусов".
Лукашенко пообещал помочь в восстановлении Донбасса
Лукашенко пообещал помочь в восстановлении Донбасса
president.gov.by

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Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом в четверг, 26 сентября, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, пишет РБК-Украина.

По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины:

Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах белорусов. Наша боль, - сообщил Лукашенко.

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Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что без США конфликт на Донбассе не урегулировать.

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Теги: Лукашенко, Донбасс
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Комментариев (7)
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vicinq    26.09.2019, 12:40
Оценка:  0
vicinq
Скажи мне кто тв друг и я скажу кто ты....К сожалению они Белорусы уже них у себя в стране не решают. Батька просрал прожрал страну. Белоруссия под управлением кремлевской хунты , таких помощников даром не надо ДЯКУЕМ . Белоруссия стала токсична после вступления в таежный союз с парашниками.
WTF2wtf    26.09.2019, 12:15
Оценка:  +4
WTF2wtf
Чтобы начать что-то восстанавливать на Донбассе, нужно чтобы для начала российские оккупанты свалили оттуда и дали снова региону жить ...
dimasvetik    26.09.2019, 11:54
Оценка:  +3
dimasvetik
Беларусь уже как бы совсем не Беларусь, там мокши правят, нам они на востоке уже донбас восстановили по собственному дизайну окраин от москвы, так что ненужно.
WTF2_сосет_хyй    26.09.2019, 12:09
Оценка:  -7
WTF2_сосет_хyй
непизди, обмылок. там все пучком, в 1000 раз лучше, чем на окраине и, даже, чем в россии. дружить надо, а не воевать, дебилы
WTF2wtf    26.09.2019, 12:13
Оценка:  +3
WTF2wtf
НАЦИСТ и конченый УБИЙЦА "Nikolas_adver" тупо пытается шифроваться редактированием своего ника ...
Хитрый-Лис    26.09.2019, 12:15
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Дружить говоришь? Мы уже дружили с московским каганатом и как результат Крым ёк, Луганнндония и Добвамба под протекторатом московии.
T-REX2    26.09.2019, 11:46
Оценка:  -8
T-REX2
Батя,вышли картохи,а то мы забыли посадить и у нас неурожай
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