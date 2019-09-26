Беларусь поможет восстановить Донбасс - Лукашенко

Лидер Беларуси также назвал конфликт в Украине "болью в сердцах белорусов".

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Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом в четверг, 26 сентября, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ, пишет РБК-Украина.

По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины:

Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах белорусов. Наша боль, - сообщил Лукашенко.

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Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что без США конфликт на Донбассе не урегулировать.

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