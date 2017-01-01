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Во Франции взорвался и горит химзавод

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В городе Руан закрыли школы, людей просят не выходить на улицу из-за взрыва на химическом заводе.

Во французком городе Руан вночь на четверг, 26 сентября, произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

СМИ сообщают, что согласно предварительным анализам, "нет острой токсичности в основных молекулах" выделяемого дыма. Однако, "в качестве меры предосторожности" жители Руана и 11 прилегающих районов должны "оставаться в помещениях". Также сообщается, что в городе Руани и прилегающих районах закрыли школы.

В конце лета мощный взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона.

Ранее сообщалось, что во Франции произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории. Взорвался резервуар с кислотой. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.

 

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Теги: Франция, видео, взрыв, химический завод
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Источник: korrespondent.net

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