Во Франции взорвался и горит химзавод

В городе Руан закрыли школы, людей просят не выходить на улицу из-за взрыва на химическом заводе.

Во французком городе Руан вночь на четверг, 26 сентября, произошел взрыв на специализированном химическом заводе Lubrizol. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что около 2.50 утра на заводе вспыхнул пожар, а вскоре после этого последовала серия взрывов. Около 130 пожарных прибыли на место происшествия.

VID'EO : les bruits impressionnants des explosions alors qu’un incendie est en cours dans l’usine Seveso Lubrizol `a Rouen. Pas de victimes mais un 'enorme panache de fum'ee noire pic.twitter.com/RwVEPsgwJn — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 26 сентября 2019 г.

Завод относится к категории SEVESO, что означает, что он находится под особым надзором властей в связи с наличием потенциально опасных химических веществ. Lubrizol производит химикаты для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

СМИ сообщают, что согласно предварительным анализам, "нет острой токсичности в основных молекулах" выделяемого дыма. Однако, "в качестве меры предосторожности" жители Руана и 11 прилегающих районов должны "оставаться в помещениях". Также сообщается, что в городе Руани и прилегающих районах закрыли школы.

DIRECT - Les sir`ene ont retenti `a 8h, en guise d'appel `a la vigilance des habitants de l'agglom'eration de Rouen #lubrizol https://t.co/0giPIyAeBc pic.twitter.com/dJObhDkeAM — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) 26 сентября 2019 г.