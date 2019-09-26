При этом даже после затопления судно представляет опасность для всего города.

В Норвежском порту сгорел и затонул российский траулер nrk.no

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Российский траулер, который вчера загорелся в норвежском порту Тромсе, перевернулся и затонул возле причала, но при этом существует угроза его взрыва. Об этом сообщает местное издание NRK.

На борту траулера, принадлежащего компании “Мурманский траловый флот“, находится около 200 тыс. литров дизельного топлива и большая емкость с аммиаком.

Представитель норвежской полиции Уле Северуд сообщил, что судно прочно лежит на дне, но всё еще представляет опасность:

Задымление уже не такое интенсивное, но существует угроза загрязнения воды дизельным топливом, - сообщил он.

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Сейчас норвежские власти принимают меры для предотвращения разлива топлива. В полиции отмечают, что опасность взрыва несколько уменьшилась, поскольку судно остывает, но эвакуация населения из прилегающих кварталов будет продолжаться, пока не будет гарантий полной безопасности.

Движение в радиусе 300 метров вокруг траулера перекрыто. Университетская больница, расположенная рядом, была вынуждена отложить часть операций. Сотрудники закрыли окна, чтобы дым не попал внутрь медучреждения.

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Никто из моряков на борту не пострадал. Все 29 человек экипажа были эвакуированы.

По данным пожарной службы, пожар начался из-за сварочных работ в задней части судна. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

Напомним, вчера в порту норвежского города Тромсе загорелся российский траулер.

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