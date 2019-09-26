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Горевший в Норвегии российский траулер затонул

Комментариев: 3
Над водой виднеется лишь правый борт судна, вокруг сильное задымление. Продолжает работать катер с водяной пушкой.
Траулер Бухта Наездник затонул
Траулер Бухта Наездник затонул
скриншот

Траулер Мурманского тралового флота Бухта Наездник, горевший в течение 22 часов в Тромсе, затонул, опрокинувшись в четверг, 26 сентября, возле причала. Это следует из трансляции телеканала NRK.

Над водой виднеется лишь правый борт судна, заметно задымление. Вблизи продолжает работать катер с водяной пушкой.

"Судно лежит на дне. Задымление стало менее интенсивным, но существует уг роза загрязнения [воды] дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва", - заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

Траулер горел 22 часа, на борту горело гидравлическое масло и пластик.

Накануне сообщалось, что в порту города Тромсе на севере Норвегии загорелся российский траулер. На борту судна находились 29 человек. 12 из них - пострадали.

Напомним, что ранее пожар произошел на крупном плавучем заводе у Южных Курил. Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа.

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Теги: Россия, судно, Норвегия, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ШВЕЙК    26.09.2019, 13:52
Оценка:  -1
ШВЕЙК
Нужно посмотреть, там визитка Яроша где-то плавает!
PAINKILLER7    26.09.2019, 13:32
Оценка:  0
PAINKILLER7
Кац.апы везде насрут.
Колишній-східняк    26.09.2019, 13:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
О, норвежцам радость-то!
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