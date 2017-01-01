Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год, до этого возглавлял правительство и был мэром Парижа.

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В четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет умер экс-президент Франции и бывший мэр Парижа Жак Ширак. Об этом сообщает британское информагентство ВВС со ссылкой на родных политика.

Главой Французской Республики Жак Ширак был 12 лет - с 1995 по 2007 год. До этого он дважды возглавлял французское правительство, а также неоднократно избирался мэром Парижа. Одно из политических преобразований Ширака - сокращение президентского срока во Франции с семи до пяти лет.

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Кроме того, Ширак запомнился серией громких политических скандалов, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. В 2011 году за эти преступления он даже был условно приговорен к 2 годам тюрьмы.

В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали.

Напомним, во Франции взорвался и горит химзавод.

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