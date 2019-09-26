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В ЕС отреагировали на стенограмму Трамп-Зеленский

Комментариев: 1
Еврокомиссия отреагировала на стенограмму переговоров президентов, напомнив Украине об обязательствах.
Еврокомиссия ответила на стенограмму
Еврокомиссия ответила на стенограмму
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В Европейской комиссии не стали прямо комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, однако напомнили, что поддержка, которую ЕС предоставляет Украине, завязана на ее обязательствах. Об этом в четверг, 26 сентября, на брифинге в Брюсселе заявил представитель комиссии, передает Европейская правда.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать готовность Зеленского разобраться с расследованием в отношении Джо Байдена, как следует из стенограммы. Журналист подчеркнул, что такой шаг украинского президента был бы вмешательством в судебную систему.

"Наша поддержка крепко завязана на обязательстве Украины продолжать путь реформ, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за реформами, которые проводит Украина", - сказал представитель комиссии, отметив, что ЕК не дает комментариев по поводу телефонного разговора и каких-либо заявлений.

"Но да, на самом деле, для нас важно сказать, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является беспрецедентным. За последние 5 лет мы выделили для Украины самый большой пакет поддержки в истории ЕС.

Евросоюз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более чем 15 млрд евро грантов и займов на поддержку реформ, выдвинув жестким условием продолжать прогресс", - отметил представитель ЕК.

В Еврокомиссии также не стали отвечать на вопрос, будет ли требовать разъяснений от Зеленского после его критических заявлений о недостаточной поддержке Украины Европейским Союзом.

Ранее телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: скандал, Трамп, Еврокомиссия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.09.2019, 15:47
Оценка:  0
Антибес
ЕС после такой откровенной подставы со стороны Зе,должен сказать нашей неблагодарной охреНэньке:"Остаточне прощавай"и умыть руки.В противном случае степень неблагодарности будет только рости.
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