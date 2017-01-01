В Африке при обрушении золотого рудника погибли 30 человек

Авария произошла в провинции Тибести, где на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

В результате обрушения золотого рудника в Чаде погибли около 30 человек. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны страны.

Как сообщается, обрушение произошло в ночь на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным СМИ, там на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

В регионе в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за межобщинной борьбы за доступ к плодородным землям и водным ресурсам.

Напомним, в январе из-за оползня в руднике погибли более 30 человек.

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