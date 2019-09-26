Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае спустили на воду универсальный десантный корабль

Комментариев: 3
Универсальный десантный корабль проекта 075 будет уступать размерами только китайским авианосцам.
Китайский УДК проекта 075
Китайский УДК проекта 075
©chinadaily.com.cn

В Китае 25 сентября состоялась церемония спуска на воду головного десантного корабля проекта 075. Как пишет Naked Science, он станет крупнейшим универсальным десантным кораблем китайского флота.

Отмечается, что УДК проекта 075 будет одним из самых больших китайских кораблей вообще, уступая лишь китайским авианосцам.

По своим размерам новый корабль примерно сопоставим с новейшим американским УДК типа Америка. Длина корабля проекта 075, по разным данным, - от 235 до 250 метров, а полное водоизмещение, согласно неофициальным китайским источникам, около 36 тысяч тонн.

Возможности нового корабля позволят флоту КНР активно использовать вертолеты для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и субмаринами. УДК проекта 075 способны нести десантные катера, морских пехотинцев, а также выступать в качестве флагманских кораблей. В авиационную группу корабля, согласно оценкам, войдут до 30 винтокрылых машин. Для самообороны УДК имеет зенитную артиллерию и зенитные ракетные комплексы.

Первый десантный корабль проекта 075 начали строить для Военно-морских сил Китайской Народной Республики в 2016 году, ввод в строй ожидают осуществить в 2021-м. Всего флот Китая должен получить шесть таких кораблей: как минимум три из них находятся на стадии строительства.

Отметим, пока Китай строит новые современные корабли, в Украине собрались продать недостроенный крейсер Украина, который годами ржавеет в порту Николаева.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, судно, корабль, флот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    26.09.2019, 17:13
Оценка:  0
Woodbrother
Экспресс на рассейское приморье и сахалин.
Хитрый-Лис    26.09.2019, 16:34
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
маршрутка на Рассию уже готова
WTF2wtf    26.09.2019, 16:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Серьезно ...
Россия такое теперь не осилит
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь